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Боевики дважды стреляли в районе Золотого

Боевики дважды стреляли в районе Золотого - Фото
Золотое (фото - flickr МИД Литвы)
09.10.2019, 19:56

При этом боевики использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение

С начала суток боевики в Донбассе 17 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе дважды – в районе Золотого, где должно произойти разведение сил. Об этом сообщается в вечерней сводке штаба ООС.

При этом боевики использовали запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В штабе отметили, что боевики умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого. Огонь велся по из направления Первомайска.

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обстрел Донбасс Золотое разведение
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