Боевики дважды стреляли в районе Золотого

Золотое (фото - flickr МИД Литвы)

С начала суток боевики в Донбассе 17 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе дважды – в районе Золотого, где должно произойти разведение сил. Об этом сообщается в вечерней сводке штаба ООС.

При этом боевики использовали запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В штабе отметили, что боевики умышленно обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого. Огонь велся по из направления Первомайска.