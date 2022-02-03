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Боевики на Донбассе "бросили" в тюрьму украинского врача, ему нужна медпомощь – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 11:03
Боевики на Донбассе
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Боевики террористической организации "ДНР" безосновательно удерживают в колонии украинского врача-невропатолога Юрия Шаповалова – он требует оказания срочной медицинской помощи. Об этом написала в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

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"У Юрия Шаповалова новообразования в печени, что требует постоянного квалифицированного медицинского осмотра, контроля и лечения, которые уже пятый год в плену не проводятся", – сказано в сообщении.

По словам Денисовой, Шаповалова задержали 11 января 2018 года в Донецке – он возвращался домой с работы и в этот момент разговаривал по телефону с мамой.

Медика бросили в тюрьму "Изоляция", пытали электрическим током, сломали ребра – выбивали признание "о сотрудничестве с украинскими спецслужбами". Затем суд террористов дал ему 13 лет тюрьмы за "шпионаж".

Омбудсмен подчеркнула, что действия террористов в отношении Шаповалова нарушают нормы международного права. Она просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Шарлотту Реландер "лично вмешаться для поднятия вопроса о его освобождении".

Скриншот Facebook

Юрий Шаповалов (фото – Facebook:Людмила Денисова)
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Яна Катасонова
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Людмила Денисова боевики Донбасс Юрий Шаповалов
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