В РФ украинскому политзаключенному против воли вкололи российскую вакцину – омбудсмен

В России украинскому политзаключенному Геннадию Лимешко сделали прививку от COVID-19 против его воли вакциной, которая не признана ВОЗ. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

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Она сообщила, что работники исправительной колонии ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю, где удерживают Лимешко, заставили его подписать согласие на прививку. В противному случае украинца грозились поместить в штрафной изолятор и запретить общаться с родственниками.

По словам Денисовой, после вакцинации состояние здоровья Лимешка стремительно ухудшилось: началась тахикардия и сильная головная боль. При этом администрация учреждения отказала ему в оказании медицинской помощи.

Омбудсмен не уточнила, какой вакциной прививали Лимешко, но в России по состоянию на июнь 2021 года использовались четыре вакцины: Спутник V, ЭпиВакКорона, КовиВак и Спутник Лайт. Все они изготавливаются в РФ и не одобрены ВОЗ.

СПРАВКА. В августе 2017 года в оккупированном Крыму ФСБ задержала украинца Геннадия Лимешко. Оккупанты назначили мужчину "военнослужащим ВСУ", "агентом СБУ" и обвинили его в "подготовке диверсий" на полуострове – на ЛЭП, дорогах и других объектах. На камеру украинец "признался" в подготовке диверсий. Мать задержанного заявила, что ее сын дал показания под пытками и давлением. В мае 2018-го оккупанты Крыма признали Лимешко виновным в "незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ". Так называемый суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.

По данным Министерства иностранных дел, с начала российской оккупации жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали минимум 44 человека, судьба 15 из них все еще неизвестна. На оккупированных территориях Донбасса пропавшими без вести считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.

30 августа 2021-го Денисова сообщила, что Зеленскому подготовили списки всех политзаключенных и пропавших без вести украинцев, и этот вопрос должен подниматься и обсуждаться во время его визита в США, где состоится встреча с американским коллегой Джо Байденом.

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Оксана Житнюк

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