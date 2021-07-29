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Оккупанты отправили крымчанина Приходько во Владимирский централ – адвокат

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 15:21
Оккупанты отправили крымчанина Приходько во Владимирский централ – адвокат - Фото
Олег Приходько (Фото - Telegram Людмилы Денисовой)

Крымского политзаключенного Олега Приходько этапировали в российскую тюрьму Владимирский централ. Об этом сообщают Ґрати со ссылкой на адвоката украинца Назима Шейхмамбетова.

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По словам правозащитника, он получил ответ на запрос в Федеральную службу исполнения наказаний, и его проинформировали, что по решению суда во Владимирском централе Приходько проведет первый год своего заключения.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также сообщила об этапировании крымчанина в российский город Владимир. До этого последним известным местом содержания Приходько было СИЗО в Ростовской области, и с начала июня 2021-го о местонахождении крымчанина ничего не было известно.

СПРАВКА. Олег Приходько родился в 1958 году. Активист, участник Евромайдана. До оккупации Крыма он возглавлял ячейку партии Свобода в Саках. После аннексии полуострова прекратил политическую деятельность, переехал в Орехово и занялся домашним хозяйством. В 2018-м оккупанты остановили Приходько в Крыму за украинские номерные знаки на авто. Тогда его арестовали на трое суток. В феврале 2019-го у него дома провели обыски по подозрению в вандализме. У него изъяли украинские флаги, символику партии Свобода, красно-черные флаги УПА и портрет Степана Бандеры. Оккупанты открыли дело по статье об "экстремистских организациях" и оштрафовали его на 2000 рублей.
  • 9 октября 2019-го Приходько опять задержали. У него в гараже якобы нашли взрывчатку. Возбудили дело, в том числе за "подготовку теракта". ФСБ заявила, что якобы готовился подрыв здания "горадминистрации" Сак и поджог генконсульства РФ во Львове летом 2019-го. 
  • 3 марта 2021-го в Ростове-на-Дону суд вынес незаконный приговор Приходько – пять лет колонии строгого режима и штраф в размере 110 000 рублей. Приходько подавал апелляцию на приговор, аргументируя это отсутствием доказательств его вины.
  • 17 мая суд в Московской области отклонил апелляцию крымчанина.

Читайте также: Россия стянула в Крым 21 000 военных и строит городок для нового полка – Денисова

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Владимирский централ Крым свобода тюрьма политзаключенный олег приходько
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