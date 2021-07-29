Оккупанты отправили крымчанина Приходько во Владимирский централ – адвокат
Крымского политзаключенного Олега Приходько этапировали в российскую тюрьму Владимирский централ. Об этом сообщают Ґрати со ссылкой на адвоката украинца Назима Шейхмамбетова.
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По словам правозащитника, он получил ответ на запрос в Федеральную службу исполнения наказаний, и его проинформировали, что по решению суда во Владимирском централе Приходько проведет первый год своего заключения.
Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также сообщила об этапировании крымчанина в российский город Владимир. До этого последним известным местом содержания Приходько было СИЗО в Ростовской области, и с начала июня 2021-го о местонахождении крымчанина ничего не было известно.
- 9 октября 2019-го Приходько опять задержали. У него в гараже якобы нашли взрывчатку. Возбудили дело, в том числе за "подготовку теракта". ФСБ заявила, что якобы готовился подрыв здания "горадминистрации" Сак и поджог генконсульства РФ во Львове летом 2019-го.
- 3 марта 2021-го в Ростове-на-Дону суд вынес незаконный приговор Приходько – пять лет колонии строгого режима и штраф в размере 110 000 рублей. Приходько подавал апелляцию на приговор, аргументируя это отсутствием доказательств его вины.
- 17 мая суд в Московской области отклонил апелляцию крымчанина.
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