Публично осуждал оккупацию. В России крымчанина Приходько приговорили к пяти годам колонии

Сегодня, 3 марта, в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор незаконно вывезенному в Россию из оккупированного Крыма украинцу Олегу Приходько. Об этом сообщает в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По ее информации, Приходько осудили по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также якобы подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года.

Украинца приговорили к пяти годам колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 110 000 рублей.

По словам Денисовой, первый год Приходько будет вынужден отбывать в тюрьме, где все осужденные удерживаются в камерах.

"Осуждаю незаконный приговор российского суда и считаю это местью оккупационной власти господину Олегу за его проукраинскую позицию, ведь он публично называл незаконным присоединения Крыма к России", – написала омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что Приходько, будучи в почтенном возрасте и с тяжелыми хроническими заболеваниями, может не выдержать заключения.

Она призвала международное сообщество продолжать давление на Россию и требовать немедленного освобождения всех пленников Кремля.

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Наталия Медведева

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