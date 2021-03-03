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Публично осуждал оккупацию. В России крымчанина Приходько приговорили к пяти годам колонии

03.03.2021, 22:27
Публично осуждал оккупацию. В России крымчанина Приходько приговорили к пяти годам колонии - Фото
Олег Приходько (скриншот из видео Крым.Реалии)

Сегодня, 3 марта, в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор незаконно вывезенному в Россию из оккупированного Крыма украинцу Олегу Приходько. Об этом сообщает в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По ее информации, Приходько осудили по сфабрикованному уголовному делу за якобы попытку совершения террористического акта, а также якобы подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года.

Украинца приговорили к пяти годам колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 110 000 рублей.

По словам Денисовой, первый год Приходько будет вынужден отбывать в тюрьме, где все осужденные удерживаются в камерах.

"Осуждаю незаконный приговор российского суда и считаю это местью оккупационной власти господину Олегу за его проукраинскую позицию, ведь он публично называл незаконным присоединения Крыма к России", – написала омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что Приходько, будучи в почтенном возрасте и с тяжелыми хроническими заболеваниями, может не выдержать заключения.

Она призвала международное сообщество продолжать давление на Россию и требовать немедленного освобождения всех пленников Кремля.

СПРАВКА. 9 октября 2019-го Приходько (после обыска в его доме в поселке Орехово Сакского района) задержали оккупационные власти Крыма. У него в гараже якобы нашли взрывчатку. "Возбудили дело", в том числе за "подготовку теракта": ФСБ считает, что готовился подрыв здания "горадминистрации" Сак. Приходько "арестовали" до 10 декабря. Как пишет крымский журналист Антон Наумлюк, который отслеживает все такие кейсы, "дело скопировано с дела Владимира Балуха... и результат будет идентичным".

Читайте также: Узник РФ в Крыму написал Зеленскому: На колени только перед Богом

Наталия Медведева
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олег приходько Людмила Денисова Крым политзаключенные
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