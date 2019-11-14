Узник РФ в Крыму написал Зеленскому: На колени только перед Богом

Олег Приходько (скриншот из видео Крым.Реалии)

Задержанный оккупационными российскими властями в Крыму местный проукраинский активист Олег Приходько написал из "СИЗО" в Симферополе короткое обращение к народу и президенту Владимиру Зеленскому. Его слова передает LB.ua, которые располагают письмом.

Ниже - текст письма цитатой.

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"Я уже вижу, что нас, политзаключенных, поддерживает наша родная страна. За это я еще больше горжусь нашей нацией.

С большим уважением обращаюсь к нашему президенту Владимиру Зеленскому. На вас смотрят все политзаключенные Крыма. Наши страдания не должны быть бесполезны, поэтому на колени только перед Богом! Не должно быть, чтобы наша нация превратилась в продажных манкуртов.

Братья и сестры! Меня обвиняют в терроризме. За то, что я защищал в оккупированном Крыму честь и достоинство нашего украинского знамени. Мы не первые и не последние, кто продолжают борьбу за существование нашей идентичности, нашей нации. От Запорожской сечи до Карпат наши родители воевали за свое существование. Дух Степана Бандеры в наших сердцах!"

Справка. 9 октября 2019-го Приходько (после обыска в его доме в поселке Орехово Сакского района) задержали оккупационные власти Крыма. У него в гараже якобы нашли взрывчатку. "Возбудили дело", в том числе за "подготовку теракта": ФСБ считает, что готовился подрыв здания "горадминистрации" Сак. Приходько "арестовали" до 10 декабря. Как пишет крымский журналист Антон Наумлюк, который отслеживает все такие кейсы, "дело скопировано с дела Владимира Балуха... и результат будет идентичным".

Ранее экс-политзаключенный крымчанин Александр Кольченко рассказал, что на его месте " мог оказаться каждый ".

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