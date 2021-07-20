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Россия стянула в Крым 21 000 военных и строит городок для нового полка – Денисова

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 18:47
Россия стянула в Крым 21 000 военных и строит городок для нового полка – Денисова - Фото
Строительство военного городка оккупантов в Крыму (Фото - Минобороны РФ)

Россия под предлогом "помощи" в ликвидации последствий наводнений перебросила в оккупированный Крым более 21 000 военных. Также оккупанты начали строить новый военный городок. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

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По словам обмудсмена, оккупанты продолжают наращивать военное присутствие на полуострове – переброшено более 21 000 военных из спецподразделений и 1367 единиц спецтехники. При этом в РФ заявляют, что стягивают войска якобы для "помощи" пострадавшим от наводнений жителям Крыма.

При этом, по словам омбудсмена, в Крыму постоянно находятся более 31 000 человек рядового и начальствующего составов вооруженных формирований оккупантов.

Она также сообщила, что в Феодосии оккупанты строят полковой городок для 300 российских военнослужащих.

На фоне этого Денисова заявила, что стремительное стягивание российских войск на полуостров противоречит резолюции Генассамблеи ООН о проблемах милитаризации Крыма.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, военный городок в Феодосии строят для десантно-штурмового полка оккупантов, который планируют разместить здесь с конца 2021-го.

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Людмила Денисова Крым наводнение вс рф Феодосия военный городок
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