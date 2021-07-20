Россия стянула в Крым 21 000 военных и строит городок для нового полка – Денисова
Россия под предлогом "помощи" в ликвидации последствий наводнений перебросила в оккупированный Крым более 21 000 военных. Также оккупанты начали строить новый военный городок. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.
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По словам обмудсмена, оккупанты продолжают наращивать военное присутствие на полуострове – переброшено более 21 000 военных из спецподразделений и 1367 единиц спецтехники. При этом в РФ заявляют, что стягивают войска якобы для "помощи" пострадавшим от наводнений жителям Крыма.
При этом, по словам омбудсмена, в Крыму постоянно находятся более 31 000 человек рядового и начальствующего составов вооруженных формирований оккупантов.
Она также сообщила, что в Феодосии оккупанты строят полковой городок для 300 российских военнослужащих.
На фоне этого Денисова заявила, что стремительное стягивание российских войск на полуостров противоречит резолюции Генассамблеи ООН о проблемах милитаризации Крыма.
По данным пресс-службы Минобороны РФ, военный городок в Феодосии строят для десантно-штурмового полка оккупантов, который планируют разместить здесь с конца 2021-го.
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. Под Воронежем россияне создали большой военный лагерь и стягивали технику.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что это наибольшее с 2014 года количество российских войск. США выразили беспокойство эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- 15 июня глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вопреки "громким заявлениям" Кремля, реального отведения российских войск от украинской границы не происходит – после "учений" оккупанты отвели не более 12 000 из 100 000 военных.
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