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Боевики вели обстрел возле христианского центра на Донбассе. Тяжело ранен военнослужащий

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 17:29
Боевики вели обстрел возле христианского центра на Донбассе. Тяжело ранен военнослужащий - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Гибридная армия РФ продолжает активные обстрелы на Донбассе. Сегодня один украинский военнослужащий получил боевую травму, еще один боец ВСУ подорвался на взрывном устройстве. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил представитель штаба операции объединенных сил. Пресс-служба оперативно-тактической группировки Восток сообщила об обстреле возле христианского центра в Донецкой области.

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По данным штаба ООС, по состоянию на 16:00 со стороны боевиков было 32 нарушения режима прекращения огня, 31 из них – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ получил боевую травму, он в удовлетворительном состоянии. Еще один военнослужащий получил ранение в результате подрыва не неизвестном взрывном устройстве, он в тяжелом состоянии.

С 12:00 до 16:00 боевики совершили 15 обстрелов по гражданским объектам в Счастье, Тарамчуке, Павлополе, Песках, Новотроицком, Авдеевке, Верхнеторецком, Зайцево, Луганском, Лопаскином и Троицком.

В ОТГ Восток сообщают, что сегодня оккупанты обстреляли населенный пункт Мемрик Покровского района Донецкой области. Некоторые снаряды разорвались возле христианского духовного центра Надежда. В это время в помещении находилась семья из семи человек: отец, мать и пятеро детей. Никто из них не пострадал.

Боевики вели обстрел возле христианского центра на Донбассе. Тяжело ранен военнослужащий

Для обстрелов боевики использовали 152 мм артиллерийские системы, было более 50 выстрелов. Запрещенное вооружение агрессор разместил в районе шахты им. Абакумова в оккупированном Донецке.

Боевики вели обстрел возле христианского центра на Донбассе. Тяжело ранен военнослужащий

В результате обстрела обломками была повреждена детская площадка и выбиты стекла, а также повреждено авто.

Боевики вели обстрел возле христианского центра на Донбассе. Тяжело ранен военнослужащий

Боевики вели обстрел возле христианского центра на Донбассе. Тяжело ранен военнослужащий

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Оксана Житнюк
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