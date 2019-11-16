Боевики второй день провоцируют силы ООС у Петровского - штаб

В районе участка разведения войск №3 около Богдановки и Петровского, боевики двое суток подряд обстреливают позиции объединенных сил, сообщает штаб ООС.
По информации штаба, вчера противник открывал огонь из крупнокалиберного пулемета в районе Новогнатовки, а сегодня утром в течение получаса около Старогнатовки боевики вели обстрел украинских позиций из минометов калибра 82 мм.
В штабе считают, что противник пытается спровоцировать ответный огонь, чтобы обвинить Украину в нарушении мирного процесса.
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