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Боевики второй день провоцируют силы ООС у Петровского - штаб

Боевики второй день провоцируют силы ООС у Петровского - штаб - Фото
Украинский патруль на месте разведения войск на Донбассе (Фото: Влад Стасов/ЕРА)
16.11.2019, 11:36

Вчера и сегодня зафиксированы обстрелы около участка разведения №3

В районе участка разведения войск №3 около Богдановки и Петровского, боевики двое суток подряд обстреливают позиции объединенных сил, сообщает штаб ООС.

По информации штаба, вчера противник открывал огонь из крупнокалиберного пулемета в районе Новогнатовки, а сегодня утром в течение получаса около Старогнатовки боевики вели обстрел украинских позиций из минометов калибра 82 мм.

В штабе считают, что противник пытается спровоцировать ответный огонь, чтобы обвинить Украину в нарушении мирного процесса.

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