Нового разведения сил не будет до нормандского саммита - нардеп

Разведение войск на Донбассе (Фото: Сергей Ваганов/ЕРА)

Глава комитета Рады по нацбезопасности, нардеп от Слуги народа Александр Завитневич заявил, что новое разведение сил на Донбассе до проведения саммита лидеров нормандского формате не планируется. Об этом он сказал BBC News Україна.

По словам нардепа, Генштаб изучает другие участки на 400 км фронта, но "никаких заданий ни верховный главнокомандующий, ни министр, ни начальник Генштаба по другим участкам не ставили".

"Приказ четкий - три населенных пунктов и далее ждем встречи нашего президента в нормандском формате. По ее результатам уже, наверное, будет приниматься решение о разведении", - заявил нардеп.

22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа над встречей в нормандском формате приостановлена .

Дмитрий Песков приостановлена представитель РФ в контактной группе в Минске потребовал от Украины вести переговоры с боевиками. В Слуге народа такое предложение отвергли. 12 ноябряСлуге народа

14 ноября Путин озвучил новое требование по Донбассу.

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