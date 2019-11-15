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Нового разведения сил не будет до нормандского саммита - нардеп

Нового разведения сил не будет до нормандского саммита - нардеп - Фото
Разведение войск на Донбассе (Фото: Сергей Ваганов/ЕРА)
15.11.2019, 11:32

По информации Александра Завитневича, встреча в нормандском формате может состояться до конца этого года

Глава комитета Рады по нацбезопасности, нардеп от Слуги народа Александр Завитневич заявил, что новое разведение сил на Донбассе до проведения саммита лидеров нормандского формате не планируется. Об этом он сказал BBC News Україна

По словам нардепа, Генштаб изучает другие участки на 400 км фронта, но "никаких заданий ни верховный главнокомандующий, ни министр, ни начальник Генштаба по другим участкам не ставили". 

"Приказ четкий - три населенных пунктов и далее ждем встречи нашего президента в нормандском формате. По ее результатам уже, наверное, будет приниматься решение о разведении", - заявил нардеп. 

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война Донбасс нормандский формат разведение войск Александр Завитневич
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