Богдан мог давить на Конституционный суд в пользу Януковича - СМИ

Андрей Богдан (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Глава Офиса президента Андрей Богдан - фигурант уголовного дела об узурпации власти бывшим президентом Виктором Януковичем. Об этом сообщает Kyiv Post.

Отмечается, что после Евромайдана бывший судья Конституционного суда Петр Стецюк дал показания, что в 2010 году Богдан оказывал на него давление, чтобы заставить вынести решение в пользу Януковича.

Речь идет о решении, которым Конституционный суд позволил индивидуальное членство депутатов в коалиции фракций, фактически позволив существование депутатов-"тушек", которые помогли Януковичу взять под контроль парламент. Сам судья Стецюк тогда не поддержал это решение.

О существовании такого свидетельства Kyiv Post сообщили два источника, которые имели доступ к материалам дела. Стецюк отказался комментировать свое свидетельство. Богдан назвал показания "ложью".

Сообщается, что в то время, когда Конституционный суд вынес решение, Богдан был уполномоченным по антикоррупционной политике в правительстве Николая Азарова. Эту должность он занимал в 2010-2014 годах. За судебную систему в администрации Януковича тогда отвечал Андрей Портнов, которого Богдан называет своим давним другом.

Kyiv Post отмечает, что управление специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка подготовило подозрение одному из бывших судей Конституционного суда по делу об узурпации власти Януковичем, и работало над подозрениями другим судьям Конституционного суда. Однако, по словам Горбатюка, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заблокировал это подозрение, отказываясь его подписывать.

Теперь, подчеркивают журналисты, судьба дела зависит от нового генерального прокурора Руслана Рябошапки, который в 2007-2010 годах вместе с Богданом работал в министерстве юстиции.

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