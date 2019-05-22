Богдан рассказал о будущей первой поездке Зеленского за рубеж

Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото - president.gov.ua)

Глава Администрации Андрей Богдан ответил на вопрос о том, какую страну выберет Владимир Зеленский для первого зарубежного визита в качестве президента Украины. Об этом Богдан сказал в эфире 112 Украина.

По его словам, у Зеленского есть несколько предложений и он пока не определяется, куда именно поедет.

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"Есть много предложений, всегда в политикуме очень важен первый визит, мы думаем над этим, но ответа пока нет", - сказал глава его администрации.

21 мая президент Зеленский назначил личного адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана главой АП. Богдан заявил, что под закон о люстрации он попал несправедливо.