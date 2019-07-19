Богдан требует от Луценко арестовать активы Порошенко - theБабель

Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Источник theБабель в Генпрокуратуре сообщил, что глава Офиса президента Андрей Богдан требует от генпрокурора Юрия Луценко арестовать все имущество пятого президента Петра Порошенко по заявлениям экс-замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова.

"Источник в высшем руководстве ГПУ рассказывает, что в последние несколько недель Андрей Богдан звонит Юрию Луценко и просит инициировать арест всего имущества Петра Порошенко, в частности - завода Ленинская кузня и телеканала Прямой", - говорится в публикации издания.

Предполагается, что прокурор ГПУ подает в суд сам или согласовывает ходатайство следователя об аресте имущества в пределах производств, начатых ГБР по заявлениям Портнова.

По информации источника, Луценко отказывается, аргументируя это тем, что предыдущая власть якобы тоже намекала ему на арест активов медиагруппы 1+1, принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому.

Издание спросило у Луценко, часто ли генпрокурор отвечает отказом на просьбы Богдана. "Часто общаюсь. По служебным вопросам. Преимущественно отвечаю на вопросы о состоянии того или иного уголовного производства. Часто ли говорю нет? Бывает".

По данным журналистов, с просьбой инициировать арест активов Порошенко Богдан обращался и к одному из заместителей генпрокурора Сергею Кизю. В ОП его якобы рассматривал в качестве кандидата на должность генпрокурора. Кизь отказался, и его кандидатуру сняли, говорит источник в ГПУ.

Кроме того на должность генпрокурора рассматривают кандидатуру замглавы ОП Руслана Рябошапки. По просьбе theБабеля это прокомментировать Рябошапка ответил: "Время покажет".

LIGA.net обратилась за комментарием по этой информации к пресс-секретарю генпрокурора Ларисе Сарган. Она подтвердила, что Богдан и Луценко часто общаются по телефону, но о содержании этих разговоров она ничего сказать не может.

Сегодня детективы НАБУ осуществляют обыски в помещениях компании Богдан Моторс, в том числе в спортивном клубе 5 элемент, совладельцем которых является Порошенко.

ГБР открыло дело о возможной причастности Порошенко к организации вывоза судьи Николая Чауса из Украины в Молдову.