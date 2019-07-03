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03.07.2019, 20:03

Богдан увидел руку Порошенко в протестах против Клюева и Шария

Богдан увидел руку Порошенко в протестах против Клюева и Шария - Фото
Богдан Андрей Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента призвал правоохранительные органы дать объективную оценку "факту призывов к силовому захвату власти"

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что целью протестов против регистрации кандидатами в депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария якобы является отвлечение внимания от "аудита деятельности" пятого президента Петра Порошенко. Об этом Богдан сказал журналистам в Торонто, сообщает Украинская правда со ссылкой на Офис президента.

"Экс-министр экономики господина Порошенко и экс-первого вице-премьера по экономике господина Клюева связывают годы совместной работы в правительстве. Поэтому считаем, что все требования митингующих следует направить к руководству одной политической партии, которая заинтересована в дестабилизации внутренней ситуации в Украине", - заявил Богдан.

Он уверен, что целью протестующих против участия Клюева и Шария в выборах является отвлечение внимания от "аудита и деятельности" Порошенко.

"На сегодняшний день происходит активизация аудита и деятельности господина Порошенко и его окружения о хищении бюджетных средств, присвоении государственного имущества, принятия незаконных решений и распоряжений. И целью проведения соответствующих митингов является все-таки отвлечение внимания от этих расследований", - убежден Богдан.

Он попросил правоохранительные органы "предоставить объективную законную оценку факту избиения журналистов и факту призывов к силовому захвату власти".

По информации ГПУ, бывший глава АП Януковича Клюев является фигурантом дела о препятствовании мирным собраниям во время Майдана. 

ЦИК отказалась регистрировать Клюева и Шария кандидатами, так как, по мнению комиссии, они не проживали последние пять лет в Украине. Однако Верховный суд счел доказательства этого недостаточными и обязал комиссию посторно рассмотреть заявления Клюева и Шария. 

Вчера на Майдане Независимости состоялась акция протеста. Активисты заявили, что если решение ЦИК о регистрации Клюева и Шария не будет отменено, то протестующие "оставляют за собой право от мирного протеста перейти к не мирному".

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Теги: Андрей Клюев, Анатолий Шарий, андрей богдан
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