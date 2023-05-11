Богуслаев просится на обмен с Россией из-за якобы плохого состояния здоровья – Суспільне

Бывший президент компании Мотор Сич Вячеслав Богуслаев попросился на обмен с Россией из-за якобы плохого состояния здоровья. Об этом его адвокат Руслан Волынец сообщил в комментарии журналистам Суспільного.

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"Прокуроры способствовали, чтобы врачи его осматривали. Не нужно придумывать болезни, как повод скрыться из тюрьмы — это все объективные вещи. Вопрос только в состоянии здоровья: постоянное его ухудшение и отсутствие возможности адекватного лечения. Именно это побудило к такому факту", – сказал Волынец.

СПРАВКА. 10 мая 2023 года проект "Схемы" . 10 мая 2023 года проект "Схемы" опубликовал якобы письмо Богуслаева, где он просит главу Офиса президента Андрея Ермака включить его в список на обмен с Россией. В ГУР не подтвердили, но и не опровергли факт письма.

Адвокат заявил, что документы, которые опубликовали "Схемы", непубличны, заметив, что у журналистов якобы "алгоритм работы" с подобными темами.

"Они выпускают расследование каждый раз аккурат дней за десять до продления сроков содержания под стражей. Вижу такой алгоритм работы: перед судом снова поднять вопрос, иначе его осветить, или так же, или что-то новое, чтобы резонанс перед заседанием накрутить. И следствие этого не видит. ", – отметил он.

Волынец заверил, что в случае совершения обмена адвокаты будут продолжать настаивать на невиновности Богуслаева в деле.

Богуслаеву в конце октября 2022 сообщили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (помощь государству-агрессору), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие установило, что компания Мотор Сич продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля 2022 года. Двигатели Мотор Сичи нашли во сбитых российских вертолетах.

В феврале 2023 стало известно, что Богуслаеву также инкриминировали содействие террористической деятельности (ст. 258-3 УК Украины) через работу филиала предприятия в Снежном в условиях оккупации.

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