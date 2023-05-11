Богуслаев просится на обмен с Россией из-за якобы плохого состояния здоровья – Суспільне
Бывший президент компании Мотор Сич Вячеслав Богуслаев попросился на обмен с Россией из-за якобы плохого состояния здоровья. Об этом его адвокат Руслан Волынец сообщил в комментарии журналистам Суспільного.
"Прокуроры способствовали, чтобы врачи его осматривали. Не нужно придумывать болезни, как повод скрыться из тюрьмы — это все объективные вещи. Вопрос только в состоянии здоровья: постоянное его ухудшение и отсутствие возможности адекватного лечения. Именно это побудило к такому факту", – сказал Волынец.
Адвокат заявил, что документы, которые опубликовали "Схемы", непубличны, заметив, что у журналистов якобы "алгоритм работы" с подобными темами.
"Они выпускают расследование каждый раз аккурат дней за десять до продления сроков содержания под стражей. Вижу такой алгоритм работы: перед судом снова поднять вопрос, иначе его осветить, или так же, или что-то новое, чтобы резонанс перед заседанием накрутить. И следствие этого не видит. ", – отметил он.
Волынец заверил, что в случае совершения обмена адвокаты будут продолжать настаивать на невиновности Богуслаева в деле.
- Богуслаеву в конце октября 2022 сообщили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (помощь государству-агрессору), ему грозит до 15 лет лишения свободы.
- Следствие установило, что компания Мотор Сич продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля 2022 года. Двигатели Мотор Сичи нашли во сбитых российских вертолетах.
- В феврале 2023 стало известно, что Богуслаеву также инкриминировали содействие террористической деятельности (ст. 258-3 УК Украины) через работу филиала предприятия в Снежном в условиях оккупации.
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