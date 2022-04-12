Бои на востоке Украины будут усиливаться в ближайшие две-три недели – британская разведка
В ближайшие две-три недели на востоке Украины активизируются бои. Такие данные британской разведки опубликовало в Twitter Минобороны Соединенного Королевства.
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"Боевые действия на востоке Украины будут активизироваться в течение следующих двух-трех недель по мере того, как Россия продолжает перенаправлять туда свои усилия", – говорится в сообщении.
В британской разведке отмечают, что российские атаки по-прежнему сосредоточены на украинских позициях возле Донецка и Луганска. Кроме того, продолжаются бои в районе Херсона и Николаева, возобновляется наступление на Краматорск.
Также сообщается, что Россия продолжает перебрасывать свои войска из Беларуси на восток Украины.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российская армия стягивает до 60 000 военных для грядущей битвы на Донбассе.
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