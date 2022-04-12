Бои на востоке Украины будут усиливаться в ближайшие две-три недели – британская разведка

В ближайшие две-три недели на востоке Украины активизируются бои. Такие данные британской разведки опубликовало в Twitter Минобороны Соединенного Королевства.

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"Боевые действия на востоке Украины будут активизироваться в течение следующих двух-трех недель по мере того, как Россия продолжает перенаправлять туда свои усилия", – говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что российские атаки по-прежнему сосредоточены на украинских позициях возле Донецка и Луганска. Кроме того, продолжаются бои в районе Херсона и Николаева, возобновляется наступление на Краматорск.

Также сообщается, что Россия продолжает перебрасывать свои войска из Беларуси на восток Украины.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российская армия стягивает до 60 000 военных для грядущей битвы на Донбассе.

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Марк Сировой

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