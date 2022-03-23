Бои за Изюм. Силы обороны уничтожили до 60% личного состава и техники врага – Генштаб

Подразделения российских оккупантов сосредотачивают усилия на блокировании Харькова и Сум на слобожанском направлении фронта. В районе Изюма украинцы уничтожили до 60% личного состава и военной техники врага, пишет в сводке Генштаб.

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На Донецком направлении целью вооруженных сил РФ остается установление контроля над Рубежным, Северодонецком, Попасной, Верхнеторецким, Марьинкой и Мариуполем.

Успехов там враг не имеет, терпит потери, пытается нарастить группировку переброской дополнительных сил в район Извариного и проведением принудительной мобилизации гражданского населения ОРДЛО.

На Сиверском направлении из-за неудачной попытки блокировать Чернигов противник пытается восстановиться после значительных потерь и организовать логистическое обеспечение своих подразделений.

На Полесье россияне пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку после полученных потерь. Захватчики пытались продвинуться в район населенного пункта Тетеревское, однако из-за ограниченных сил успеха не имели и были вынуждены отойти.

Продолжается воздушная разведка, наращиваются средства противовоздушной обороны и осуществляется минирование подступов к позициям своих войск.

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На Броварском направлении оккупанты продолжают инженерные работы, минируют местность и гражданские объекты.

Враг продолжает удерживать блокпосты на путях логистического обеспечения в районах поселков Новый Быков, Лосиновка, Велика Дорога, Монастырище, Берестовец, Прохоры, Талалаевка, Макеевка.

На Волынском направлении активных действий противника не обнаружено. Частично подтверждается возврат отдельных подразделений Беларуси в пункты постоянной дислокации. При этом режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи границы Украины.

На Таврическом направлении существенных изменений не обнаружено. На временно оккупированной территории АР Крым в районе Джанкоя зафиксировано прибытие и сосредоточение личного состава и военной техники РФ.

На Южнобужском направлении противник активных действий не ведет, усиливает инженерное оборудование позиций.

"Силы обороны Украины в отдельных районах проводят стабилизационную операцию, сдерживают продвижение врага, в отдельных направлениях заставляют противника отойти", – подытожили в Генштабе.

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Евгений Пилипенко

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