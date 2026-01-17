Боксер, киберспортивная и паралимпийская организация: ОП обнародовал новые санкции против россиян

Иллюстративное фото: Depositphotos

Президент Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции Совета нацбезопасности и обороны против российских пропагандистов от спорта. Такое сообщение и соответствующие документы было опубликовано на сайте главы государства.

Речь идет об ограничениях против юридических лиц – Паралимпийский комитет и Федерация компьютерного спорта России, а также в отношении их руководителей – Павла Рожкова и Дмитрия Смита. Кроме этого, в санкционный список попал российский боксер и боец Яков Букин.

В отношении последнего в ОП отметили, что он публично поддерживает российскую агрессию и одобряет действия захватчиков.

Вышеупомянутые комитет и федерация, а также их руководители используют спортивные площадки, чтобы распространять антиукраинские нарративы и пропаганду РФ, пытаясь оправдать войну России против Украины, пояснили в Офисе президента.

"Благодаря введению этих санкций наша страна напоминает миру перед началом зимних Олимпийских игр 2026 года, что спорт не вне политики. Ведь подсанкционные лица открыто поддерживают агрессию, военные преступления и оккупацию, таким образом они разрушают принципы и ценности олимпийского движения", – отметили в сообщении.

Новые санкции введены на 10 лет. В частности, они предусматривают блокирование активов.

Среди прочего, Министерство иностранных дел должно сообщить компетентным ведомствам Европейского Союза, США и других государств об этих ограничениях и "поставить перед ними вопрос" о введении аналогичных санкций.

Также Зеленский сообщил, что согласовал дальнейшие санкционные шаги, анонсировав принятие решений "вскоре".