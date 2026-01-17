Боксер, кіберспортивна і паралімпійська організація: в ОП показали нові санкції проти росіян

Офіс президента опублікував нові санкційні списки проти осіб та організацій, задіяних у пропаганді

Ілюстративне фото: Depositphotos

Президент Володимир Зеленський увів у дію нові санкції Ради нацбезпеки та оборони проти російських пропагандистів від спорту. Таке повідомлення й відповідні документи було опубліковано на сайті глави держави.

Йдеться про обмеження проти юридичних осіб Паралімпійський комітет та Федерація комп'ютерного спорту Росії, а також стосовно їх керівників - Павла Рожкова і Дмитра Сміта. Окрім цього, у санкцій список потрапив російський боксер і боєць Яків Букін.

Стосовно останнього в ОП зауважили, що він публічно підтримує російську агресію та схвалює дії загарбників.

Вищезгадані Комітет і Федерація та їхні очільники використовують спортивні майданчики, щоб поширювати антиукраїнські наративи та пропаганду РФ, намагаючись виправдати війну Росії проти України, пояснили в Офісі.

"Завдяки запровадженню цих санкцій наша країна нагадує світові перед початком зимових Олімпійських ігор 2026 року, що спорт не поза політикою. Адже підсанкційні особи відкрито підтримують агресію, воєнні злочини та окупацію й таким чином руйнують принципи та цінності олімпійського руху", - зауважили у повідомленні.

Нові санкції запроваджено на 10 років. Зокрема, вони передбачають блокування активів.

З-поміж іншого, Міністерство закордонних справ має повідомити компетентним відомствам Європейського Союзу, США й інших держав про ці обмеження та "порушити перед ними питання" про введення аналогічних санкцій.

Також Зеленський повідомив, що погодив подальші санкційні кроки, анонсувавши ухвалення рішень "незабаром".