Україна ввела санкції проти бізнесу, який працює на російський військово-промисловий комплекс

Президент підписав указ, яким увів санкції проти виробників та постачальників засобів зв’язку, РЕБ і мікроелектроніки для російського ВПК

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб. Більшість із них є громадянами та резидентами РФ, йдеться на сайті глави держави.

Санкції застосовано до осіб і компаній, які пов'язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення Росії та діяльністю її військово-промислового комплексу. Йдеться про підприємства та їх керівників, які виробляють і постачають засоби зв’язку, системи радіоелектронної боротьби та мікроелектроніку для російського військово-промислового комплексу і силових структур.

Під обмеження також потрапили промислові підприємства хімічної, видобувної, металургійної галузей та паливно-енергетичного комплексу РФ, залучені у забезпечення військового виробництва.

Мета запроваджених санкцій:

→ ускладнення обслуговування російського ВПК;

→ обмеження його можливості у виробництві озброєння й військової техніки, що використовується у війні проти України.

"Наша країна продовжить роботу з партнерами над синхронізацією українських санкцій у юрисдикціях країн-партнерів. Деякі з позицій будуть враховані у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, підготовка якого триває", – йдеться в повідомленні.