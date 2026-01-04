Україна ввела санкції проти бізнесу, який працює на російський військово-промисловий комплекс
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб. Більшість із них є громадянами та резидентами РФ, йдеться на сайті глави держави.
Санкції застосовано до осіб і компаній, які пов'язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення Росії та діяльністю її військово-промислового комплексу. Йдеться про підприємства та їх керівників, які виробляють і постачають засоби зв’язку, системи радіоелектронної боротьби та мікроелектроніку для російського військово-промислового комплексу і силових структур.
Під обмеження також потрапили промислові підприємства хімічної, видобувної, металургійної галузей та паливно-енергетичного комплексу РФ, залучені у забезпечення військового виробництва.
Мета запроваджених санкцій:
→ ускладнення обслуговування російського ВПК;
→ обмеження його можливості у виробництві озброєння й військової техніки, що використовується у війні проти України.
"Наша країна продовжить роботу з партнерами над синхронізацією українських санкцій у юрисдикціях країн-партнерів. Деякі з позицій будуть враховані у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, підготовка якого триває", – йдеться в повідомленні.
- 31 грудня стало відомо, що Євросоюз планує запровадити 20-й пакет санкцій проти Росії на четверту річницю російського вторгнення в Україну.
- Попередній, 19-й пакет санкцій було ухвалено 23 жовтня. Під обмеження, зокрема, потрапили російські банки й криптовалютні біржі, які Росія використовує для обходу попередніх санкцій.
