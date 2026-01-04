Украина ввела санкции против бизнеса, который работает на российский военно-промышленный комплекс
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 95 физических и 70 юридических лиц. Большинство из них являются гражданами и резидентами РФ, говорится на сайте главы государства.
Санкции применены к лицам и компаниям, которые связаны с обслуживанием государственного оборонного заказа России и деятельностью ее военно-промышленного комплекса. Речь идет о предприятиях и их руководителях, которые производят и поставляют средства связи, системы радиоэлектронной борьбы и микроэлектронику для российского военно-промышленного комплекса и силовых структур.
Под ограничения также попали промышленные предприятия химической, добывающей, металлургической отраслей и топливно-энергетического комплекса РФ, задействованные в обеспечении военного производства.
Цель введенных санкций:
→ усложнение обслуживания российского ВПК;
→ ограничение его возможности в производстве вооружения и военной техники, используемой в войне против Украины.
"Наша страна продолжит работу с партнерами над синхронизацией украинских санкций в юрисдикциях стран-партнеров. Некоторые из позиций будут учтены в 20-м пакете санкций Евросоюза, подготовка которого продолжается", – говорится в сообщении.
- 31 декабря стало известно, что Евросоюз планирует ввести 20-й пакет санкций против России на четвертую годовщину российского вторжения в Украину.
- Предыдущий, 19-й пакет санкций был принят 23 октября. Под ограничения, в частности, попали российские банки и криптовалютные биржи, которые Россия использует для обхода предыдущих санкций.
