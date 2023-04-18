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Более 550 объектов культурного наследия разрушены или повреждены оккупантами – Минкульт

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 14:45
Более 550 объектов культурного наследия разрушены или повреждены оккупантами – Минкульт - Фото
Изувеченный памятник Тарасу Шевченко в Бородянке (Скриншот видео)

Российские оккупанты повредили или разрушили более 550 памятников и объектов культурного наследия Украины. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Ткаченко отметил, что война продолжается, поэтому каждый день фиксируются новые разрушения.

По состоянию на 18 апреля россияне повредили или разрушили более 550 памятников и объектов культурного наследия Украины.

Министр культуры напомнил, что в Украине под охраной государства находится 109 930 памятников, а на государственном учете находится более 130 000 объектов культурного наследия, часть из них внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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война памятник культура александр ткаченко Минкульт
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