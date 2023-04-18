Более 550 объектов культурного наследия разрушены или повреждены оккупантами – Минкульт
18.04.2023, 14:45
Изувеченный памятник Тарасу Шевченко в Бородянке (Скриншот видео)
Российские оккупанты повредили или разрушили более 550 памятников и объектов культурного наследия Украины. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
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Ткаченко отметил, что война продолжается, поэтому каждый день фиксируются новые разрушения.
По состоянию на 18 апреля россияне повредили или разрушили более 550 памятников и объектов культурного наследия Украины.
Министр культуры напомнил, что в Украине под охраной государства находится 109 930 памятников, а на государственном учете находится более 130 000 объектов культурного наследия, часть из них внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что Россия целенаправленно атакует украинские культурные ценности – это показывает анализ спутниковых карт.
- В октябре 2022 года Минкульт призвал ЮНЕСКО и международных партнеров не допустить запланированного Россией похищения музейных экспонатов из Крыма.
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