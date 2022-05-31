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Россия намеренно атакует вузы и музеи Украины, это видно по спутниковым картам – Маркарова

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 05:40
Россия намеренно атакует вузы и музеи Украины, это видно по спутниковым картам – Маркарова - Фото
Оксана Маркарова (Скриншот видео)

Россия целенаправленно атакует украинские культурные ценности, это показывает анализ спутниковых карт. Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в эфире телемарафона.

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"Россия конкретно пытается убивать нашу культуру сейчас. Мы видим, что активные атаки, которые идут в Украине... не миновали и музеи. Причем это не случайные попадания снарядов. Мы сейчас работаем, наше Министерство информационной политики вместе с Госдепом... полностью ведется анализ всех спутниковых карт, и очень четко прослеживается специальная атака на университеты, музеи, то есть на наши культурные ценности", – подчеркнула Маркарова.

Посол добавила, что Госдепартамент США помогает Украине через программы по охране культурных памятников и национальной идентичесности не только сохранить ценности, но и вести учет того, что "уже находится под нападением России".

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Наталия Медведева
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Оксана Маркарова памятники культура
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