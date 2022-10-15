UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ хочет ограбить музеи Крыма, называя это "эвакуацией". Минкульт просит мир реагировать

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 20:19
РФ хочет ограбить музеи Крыма, называя это
Иллюстративное фото – depositphotos.com

Министерство культуры и информационной политики призывает ЮНЕСКО и международных партнеров не допустить запланированного Россией похищения музейных экспонатов из Крыма. Заявление опубликовано на сайте Минкульта.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, Минкульт отметил, что российские власти под предлогом "эвакуации" могут ограбить крымские музеи. План "внешней эвакуации" из музеев Крыма на территорию России предусматривает первоочередной вывоз наиболее ценных предметов, в частности, археологических находок из драгоценных металлов.

"Такой массовый вывоз российскими оккупантами культурных ценностей с территории Украины будет соразмерен ограблению музеев во время Второй мировой войны и должен квалифицироваться соответственно", – заявили в Минкульте, подчеркнув, что это военное преступление.

Минкульт призывает ЮНЕСКО и всех международных партнеров:

- не допустить очередного нарушения международного права страной-агрессором;

- отказаться от сотрудничества с российскими музеями и другими учреждениями;

- противодействовать нелегальному трафику культурных ценностей и легализации Россией незаконно присвоенных ценностей под предлогом выставок из фондов российских музеев или раскопок на оккупированных Россией территориях, совершенных после 2013 года.

В Минкульте отметили, что на 2013 год в Крыму было примерно 1,2 млн единиц музейных предметов. На территории полуострова было 26 музеев и пять историко-культурных заповедников.

Читайте также: ЮНЕСКО собирается признать Одессу всемирным наследием, чтобы защитить ее от России

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
экспонат война Крым музей юнеско Минкульт
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 