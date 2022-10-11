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"Почему представители РФ все еще среди вас?". Зеленский призвал исключить Россию из ЮНЕСКО видео

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 21:09
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский обратился к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Он призвал исключить РФ из ЮНЕСКО в связи с многочисленными ударами армии РФ по культурным и образовательным учреждениям.

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"В этой войне мы не можем знать, кто и что станет мишенью для российских ракет. Дети или взрослые. Образовательный объект или культурный. Объект критической инфраструктуры или, например, мемориал жертвам Холокоста. Для России все это одинаково – мишени", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в Украине уже более 2600 образовательных объектов были разрушены или повреждены террористическими ударами России. Также РФ нанесла удары по 200 храмам.

"Уважаемые защитницы и защитники образовательных, научных и культурных достижений человечества! Скажите, пожалуйста, почему представители России до сих пор среди вас? Что они делают в ЮНЕСКО? Государство-террорист точно не имеет права председательствовать в одном из ключевых органов по охране культурного и природного наследия – Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое российское председательство обесценивает сам институт – его вес, его репутацию", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что государство-террорист должно быть исключено из всех органов ЮНЕСКО и из самой Организации.

  • Зеленский сегодня также выступил на внеочередной встречи лидеров G7. Он призвал лидеров Большой семерки посодействовать созданию воздушного щита над Украиной и ожидает поставок систем противовоздушной обороны SAMP-T. 

Читайте также: В Киеве от российской ракеты погибла врач Охматдета. Она спасала детей с раком крови

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский ООН война юнеско
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