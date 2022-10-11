В Киеве от российской ракеты погибла врач Охматдета. Она спасала детей с раком крови

В результате российского ракетного обстрела Киева 10 октября погибла врач-гематолог Охматдета Оксана Леонтьева. Она проработала в отделении трансплантации костного мозга 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

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"Оксана Леонтьева спасала детей с раком крови. Эта молодая женщина была настоящим профессионалом и опорой для своих пациентов и коллег. Она была самоотверженным и ответственным человеком и врачом", – говорится в сообщении.

В больнице рассказали, что утром 10 октября Леонтьева отвезла 5-летнего сына Григория в детский сад. После этого поехала в Охматдет, чтобы спасать пациентов. Ее автомобиль сгорел дотла в центре Киева.

Сын врача остался сиротой. Его отца также не стало больше года назад. Теперь мальчика будет воспитывать дедушка, рассказали в Охматдете.

"Наши соболезнования семье, близким и коллегам Оксаны Лентьевой. Это большая потеря для Охматдета и всей Украины", – говорится в сообщении.

Утром 10 октября Россия массированно ударила по центру Киева и по всей Украине. В столице погибли пять человек, 51 человек пострадал. Из них 42 госпитализированы в медучреждения города.

В Киеве в результате российской атаки повреждено более 70 объектов: какие именно.

Вадим Ребрина

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