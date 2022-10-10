В Киеве в результате российской атаки повреждено более 70 объектов: какие именно
10.10.2022, 20:24
Фото: facebook.com/ucrms
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о повреждениях в столице, нанесенных массированным ракетным ударом со стороны России.
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Повреждения разной степени получили:
- жилые дома – 45;
- объекты критической инфраструктуры и ЖКХ – 5;
- учебные заведения – 6 (3 школы, 1 детский сад, 2 здания внешкольного воспитания);
- заведения социальной сферы – 2;
- заведения культуры – 6;
- учреждения здравоохранения – 5;
- админздания – 2.
Украинский центр развития музейного дела сообщил, что повреждены в столице здания:
- Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (Красный корпус и корпус Института филологии);
- Научной библиотеки имени М. Максимовича;
- Института литературы НАН Украины;
- Института археографии НАН Украины;
- Национальной филармонии;
- Дома Центрального совета, где размещены Педагогический музей Украины и Музей украинской революции 1917-1921 гг..
Также без части окон остались Национальный музей искусств имени Б. и В. Ханенко, Национальный музей Тараса Шевченко, Киевская картинная галерея, Национальный научно-исследовательский реставрационный центр, мемориальные музеи-квартиры М. Бажана и П. Тычины, Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины, Музей истории города Киева.
- Утром 10 октября Россия массированно ударила по центру Киева и по всей Украине. В столице погибли пять человек, 51 человек пострадал. Из них 42 госпитализированы в медучреждения города.
- Также ночью оккупанты ударили по Запорожью. Рухнул подъезд жилого дома.
- Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Киева.
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