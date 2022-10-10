В Киеве в результате российской атаки повреждено более 70 объектов: какие именно

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о повреждениях в столице, нанесенных массированным ракетным ударом со стороны России.

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Повреждения разной степени получили:

жилые дома – 45;

объекты критической инфраструктуры и ЖКХ – 5;

учебные заведения – 6 (3 школы, 1 детский сад, 2 здания внешкольного воспитания);

заведения социальной сферы – 2;

заведения культуры – 6;

учреждения здравоохранения – 5;

админздания – 2.

Украинский центр развития музейного дела сообщил, что повреждены в столице здания:

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (Красный корпус и корпус Института филологии);

Научной библиотеки имени М. Максимовича;

Института литературы НАН Украины;

Института археографии НАН Украины;

Национальной филармонии;

Дома Центрального совета, где размещены Педагогический музей Украины и Музей украинской революции 1917-1921 гг..

Также без части окон остались Национальный музей искусств имени Б. и В. Ханенко, Национальный музей Тараса Шевченко, Киевская картинная галерея, Национальный научно-исследовательский реставрационный центр, мемориальные музеи-квартиры М. Бажана и П. Тычины, Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины, Музей истории города Киева.

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Вадим Ребрина

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