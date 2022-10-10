UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве в результате российской атаки повреждено более 70 объектов: какие именно

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 20:24
В Киеве в результате российской атаки повреждено более 70 объектов: какие именно - Фото
Фото: facebook.com/ucrms

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о повреждениях в столице, нанесенных массированным ракетным ударом со стороны России.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Повреждения разной степени получили:

  • жилые дома – 45;
  • объекты критической инфраструктуры и ЖКХ – 5;
  • учебные заведения – 6 (3 школы, 1 детский сад, 2 здания внешкольного воспитания);
  • заведения социальной сферы – 2;
  • заведения культуры – 6;
  • учреждения здравоохранения – 5;
  • админздания – 2.

Украинский центр развития музейного дела сообщил, что повреждены в столице здания:

  • Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (Красный корпус и корпус Института филологии);
  • Научной библиотеки имени М. Максимовича;
  • Института литературы НАН Украины;
  • Института археографии НАН Украины;
  • Национальной филармонии;
  • Дома Центрального совета, где размещены Педагогический музей Украины и Музей украинской революции 1917-1921 гг..

Также без части окон остались Национальный музей искусств имени Б. и В. Ханенко, Национальный музей Тараса Шевченко, Киевская картинная галерея, Национальный научно-исследовательский реставрационный центр, мемориальные музеи-квартиры М. Бажана и П. Тычины, Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины, Музей истории города Киева.

В Киеве в результате российской атаки повреждено более 70 объектов: какие именно

В Киеве в результате российской атаки повреждено более 70 объектов: какие именно

В Киеве в результате российской атаки повреждено более 70 объектов: какие именно

В Киеве в результате российской атаки повреждено более 70 объектов: какие именно

В Киеве в результате российской атаки повреждено более 70 объектов: какие именно

В Киеве в результате российской атаки повреждено более 70 объектов: какие именно

Читайте также: Тема дня | "Личный приказ Путина". Россия массированно обстреляла ракетами Украину: что дальше

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев ракетный удар
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 