Более 70% украинцев поддерживают прямые переговоры Зеленского с Путиным

По результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 18 марта среди 1000 совершеннолетних украинцев во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий, прямые переговоры Зеленского с Путиным о прекращении войны поддерживают 74%, четверть – не поддерживают.

Чуть больше сторонников прямых переговоров на юге и востоке страны, но и в других регионах также таких большинство.



В то же время, подписание временного перемирия с россией без вывода ее войск с территории Украины, по мнению населения, является неприемлемым (89%).



Кроме того, более 90% украинцев верят в победу, а более 70% - выступают за интеграцию с НАТО.

Дмитрий Смирнов

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