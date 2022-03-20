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Более 70% украинцев поддерживают прямые переговоры Зеленского с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 11:45
Более 70% украинцев поддерживают прямые переговоры Зеленского с Путиным - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

По результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 18 марта среди 1000 совершеннолетних украинцев во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий, прямые переговоры Зеленского с Путиным о прекращении войны поддерживают 74%, четверть – не поддерживают.

Более 70% украинцев поддерживают прямые переговоры Зеленского с Путиным

Чуть больше сторонников прямых переговоров на юге и востоке страны, но и в других регионах также таких большинство.

В то же время, подписание временного перемирия с россией без вывода ее войск с территории Украины, по мнению населения, является неприемлемым (89%).

Кроме того, более 90% украинцев верят в победу, а более 70% - выступают за интеграцию с НАТО.

Дмитрий Смирнов
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Владимир Зеленский Путин
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