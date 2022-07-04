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Болгарию покинули 70 сотрудников посольства РФ, объявленных персонами нон грата

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 07:46
Болгарию покинули 70 сотрудников посольства РФ, объявленных персонами нон грата - Фото
И.о. премьера Болгарии Кирилл Петков (Фото: ЕРА)

Два самолета с сотрудниками посольства РФ в Софии и членами их семей покинули Болгарию. В конце июня их объявили персонами нон грата, пишет АР.  

После высылки в посольстве России в Болгарии останется 43 сотрудника. У Болгарии всего 12 дипломатических сотрудников в Москве. 

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Решение Болгарии о высылке было объявлено исполняющим обязанности премьер-министра Кирилом Петковым, который заявлял, что Москва использовала тактику "гибридной войны", чтобы свергнуть его правительство. 

Петкову вынесли вотум недоверия 22 июня. Премьер назвал Россию и организованную преступность причиной того, что его правительство получило вотум недоверия. 

В пятницу, 1 июля, посол РФ Элеонора Митрофанова выдвинула Болгарии ультиматум, требуя отменить решение о высылке дипломатов и пригрозила разрывом дипломатических отношений.  

В конце апреля Россия прекратила поставки газа в Болгарию после того, как страна отказалась платить за газ в рублях. 

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Роман Брыль
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персона нон гранта высылка дипломатов РФ болгария кирил петков
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