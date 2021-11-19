Болгарский лидер назвал оккупированный Крым российским. МИД вызвал посла страны "на ковер"
18 ноября президент Болгарии Румен Радев на общенациональном телеканале сказал, что оккупированный Крым "сейчас российский", сообщает болгарская служба Радио Свобода. В ответ МИД Украины вызвал посла Болгарии и заявил о некорректности и недопустимости подобных заявлений от президента страны.
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Во время теледебатов кандидат в президенты от оппозиции Анастас Герджиков назвал Крым территорией Украины, на что Румен Радев сказал: "Сейчас он русский, разве нет?"
В связи с этим в МИД Украины был вызван посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев, говорится в сообщении на сайте ведомства. Послу было заявлено о недопустимости подобных высказываний президента Болгарии.
Было подчеркнуто, что слова действующего президента "резко диссонируют" с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и что МИД ожидает от Радева опровержения его заявления.
Радев является фаворитом президентской кампании в Болгарии: в первом туре его поддержали чуть менее половины избирателей. Анастас Герджиков пока получил поддержку менее 23% участников голосования.
- 5 октября 2017 года Радев говорил, что ЕС якобы должен снять санкции с России.
- 19 июня 2020 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил Радева в слежке за ним.
- 19 марта 2021 года в Болгарии задержали несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу России.
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