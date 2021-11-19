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Болгарский лидер назвал оккупированный Крым российским. МИД вызвал посла страны "на ковер"

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 13:24
Болгарский лидер назвал оккупированный Крым российским. МИД вызвал посла страны
Румен Радев (Фото: Официальный сайт президента Болгарии)

18 ноября президент Болгарии Румен Радев на общенациональном телеканале сказал, что оккупированный Крым "сейчас российский", сообщает болгарская служба Радио Свобода. В ответ МИД Украины вызвал посла Болгарии и заявил о некорректности и недопустимости подобных заявлений от президента страны.

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Во время теледебатов кандидат в президенты от оппозиции Анастас Герджиков назвал Крым территорией Украины, на что Румен Радев сказал: "Сейчас он русский, разве нет?"

В связи с этим в МИД Украины был вызван посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев, говорится в сообщении на сайте ведомства. Послу было заявлено о недопустимости подобных высказываний президента Болгарии.

Было подчеркнуто, что слова действующего президента "резко диссонируют" с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и что МИД ожидает от Радева опровержения его заявления.

Радев является фаворитом президентской кампании в Болгарии: в первом туре его поддержали чуть менее половины избирателей. Анастас Герджиков пока получил поддержку менее 23% участников голосования.

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Сергей Бережной
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Румен Радев геополитика Крым дипломатия оккупация болгария
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