Больше 20 танков Leopard и млн патронов: Германия передала новую военную помощь Украине

Германия уже потратила на военную помощь больше 5 млрд евро

Гаубицы Panzerhaubitzen 2000 (Фото:bundesregierung.de)

Германия передала новый пакет военной помощи Украине. Как сказано на сайте правительства, в него вошли танки, боеприпасы, зенитные установки и другое вооружение.

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Силы обороны Украины получили:

→22 танка Leopard 1A5 с запчастями в рамках немецко-датской программы;

→22 машины с защитой от мин и засад (MRAP);

→пять гусеничных многоцелевых машин Bandvagn 206 (BV-206);

→один вездеход на гусеничном ходу Warthog;

→три зенитных самоходных танка Gepard с запчастями;

→две радиолокационные системы TRML-4D для наблюдения за воздушным пространством;

→61 000 снарядов калибра 155-мм;

→30 разведдронов VECTOR с запчастями;

→20 разведдронов RQ-35 HEIDRUN;

→12 разведывательных дронов SONGBIRD;

→20 надводных дронов;

→шесть дронов Hornet XR;

→три танка-мостоукладчика Biber с запчастями;

→один инженерный танк DACHS с запчастями;

→шесть танков для разминирования WISENT 1 с запчастями;

→16 РЛС наземного наблюдения;

→две системы противоракетной самозащиты AMPS для вертолетов;

→две пограничных машины;

→112 автомобилей (грузовые автомобили, микроавтобусы, внедорожники);

→восемь грузовиков Zetros;

→10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами;

→1 млн патронов к стрелковому оружию;

→12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitzen 2000.

В правительстве отметили, что с начала полномасштабной войны в Украине уже передали военной помощи со складов Бундесвера на сумму около 5,2 млрд евро. В 2024 году инициатива правительства по финансированию военной помощи составит около 7,1 млрд евро.

Накануне Германия объявила, что экстренно планирует выделить почти 400 млн евро помощи Украине. Причиной стало "ухудшение ситуации на фронте".