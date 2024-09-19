Понад 20 танків Leopard і мільйонів патронів: Німеччина передала нову військову допомогу Україні

Німеччина вже витратила на військову допомогу понад 5 млрд євро

Гаубиці Panzerhaubitzen 2000 (Фото:bundesregierung.de)

Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. Як сказано на сайті уряду, до нього увійшли танки, боєприпаси, зенітні установки й інше озброєння.

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Сили оборони України отримали:

→22 танки Leopard 1A5 із запчастинами в рамках німецько-датської програми;

→22 машини із захистом від мін і засідок (MRAP);

→п'ять багатоцільових гусеничних машин Bandvagn 206 (BV-206);

→один всюдихід на гусеничному ходу Warthog;

→три зенітні самохідні танки Gepard із запчастинами;

→дві системи радіолокації TRML-4D для спостереження за повітряним простором;

→61 000 снарядів калібру 155 мм;

→30 розвіддронів VECTOR із запчастинами;

→20 розвіддронів RQ-35 HEIDRUN;

→12 розвідувальних дронів SONGBIRD;

→20 надводних дронів;

→шість дронів Hornet XR;

→три танки-мостоукладачі Biber із запчастинами;

→один інженерний танк DACHS із запчастинами;

→шість танків для розмінування WISENT 1 із запчастинами;

→16 РЛЗ наземного спостереження;

→дві системи протиракетного самозахисту AMPS для гелікоптерів;

→дві прикордонні машини;

→112 автомобілів (вантажні автомобілі, мікроавтобуси, позашляховики);

→вісім вантажівок Zetros;

→10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та затворами;

→1 млн набоїв до стрілецької зброї;

→12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitzen 2000.

В уряді зазначили, що з початку повномасштабної війни в Україні вже передали військову допомогу зі складів Бундесверу на суму близько 5,2 млрд євро. У 2024 році ініціатива уряду щодо фінансування військової допомоги становитиме близько 7,1 млрд євро.

Напередодні Німеччина оголосила, що екстрено планує виділити майже 400 млн євро допомоги Україні. Причиною стало "погіршення ситуації на фронті".