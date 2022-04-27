Больше 50 прилетов за полчаса. С территории России обстреливают громаду в Сумской области

Российские оккупанты обстреляли из минометов Эсманскую громаду в Сумской области. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Эсманская громада. Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов. Более полусотни прилетов за последние полчаса. Потери уточняются", – написал он.

В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

"Около 22:00 27 апреля пограничники зафиксировали минометный обстрел украинской территории со стороны российского села Троебортное. Около 50 мин разорвались на окраине одного из сел в Шосткинском районе Сумской области", – сообщили в ГПСУ.

Вадим Ребрина

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