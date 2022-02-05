Больше не "младшие партнеры": Африканский Союз требует место постоянного члена Совбеза ООН
Африке надоело быть "незначительным младшим партнером" в системе международных отношений, заявил 5 февраля премьер Эфиопии Абий Ахмед Али на открытии саммита Африканского Союза в Аддис-Абебе. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Ахмед Али заявил, что Африка с момента создания Организации объединенных наций остается "младшим партнером без значимого влияния". Он считает, что настало время поставить вопрос о предоставлении Африканскому Союзу места постоянного члена в Совете Безопасности ООН.
Постоянными членами СБ ООН являются государства с правом вето: США, Россия (которая заявляет себя как правопреемница СССР), Китай, Великобритания и Франция. Остальные 10 членов СБ ротируются раз в два года с соблюдением регионального принципа. Из влиятельных государств на место постоянного члена СБ ООН претендует Германия.
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