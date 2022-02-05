Больше не "младшие партнеры": Африканский Союз требует место постоянного члена Совбеза ООН

Африке надоело быть "незначительным младшим партнером" в системе международных отношений, заявил 5 февраля премьер Эфиопии Абий Ахмед Али на открытии саммита Африканского Союза в Аддис-Абебе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Ахмед Али заявил, что Африка с момента создания Организации объединенных наций остается "младшим партнером без значимого влияния". Он считает, что настало время поставить вопрос о предоставлении Африканскому Союзу места постоянного члена в Совете Безопасности ООН.

Постоянными членами СБ ООН являются государства с правом вето: США, Россия (которая заявляет себя как правопреемница СССР), Китай, Великобритания и Франция. Остальные 10 членов СБ ротируются раз в два года с соблюдением регионального принципа. Из влиятельных государств на место постоянного члена СБ ООН претендует Германия.

СПРАВКА. Африканский союз - международная межправительственная организация, которая объединяет 55 государств Африки. Основана в 2002 году. Важнейшие решения в рамках организации принимаются на Ассамблее Африканского союза – собрании глав государств и правительств африканских стран, которое обычно проводится раз в полгода, но с 2020 года не проводилась из-за пандемии коронавируса.

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Сергей Бережной

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