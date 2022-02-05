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Больше не "младшие партнеры": Африканский Союз требует место постоянного члена Совбеза ООН

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2022, 22:10
Больше не
Абий Ахмед выступает на Ассамблее Африканских государств 5 февраля (Фото - EPA)

Африке надоело быть "незначительным младшим партнером" в системе международных отношений, заявил 5 февраля премьер Эфиопии Абий Ахмед Али на открытии саммита Африканского Союза в Аддис-Абебе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Ахмед Али заявил, что Африка с момента создания Организации объединенных наций остается "младшим партнером без значимого влияния". Он считает, что настало время поставить вопрос о предоставлении Африканскому Союзу места постоянного члена в Совете Безопасности ООН.

Постоянными членами СБ ООН являются государства с правом вето: США, Россия (которая заявляет себя как правопреемница СССР), Китай, Великобритания и Франция. Остальные 10 членов СБ ротируются раз в два года с соблюдением регионального принципа. Из влиятельных государств на место постоянного члена СБ ООН претендует Германия. 

СПРАВКА. Африканский союз - международная межправительственная организация, которая объединяет 55 государств Африки. Основана в 2002 году. Важнейшие решения в рамках организации принимаются на Ассамблее Африканского союза – собрании глав государств и правительств африканских стран, которое обычно проводится раз в полгода, но с 2020 года не проводилась из-за пандемии коронавируса.

Сергей Бережной
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Африканский союз африка совбез оон Эфиопия Абий Ахмед Али
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