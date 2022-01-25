В Буркина-Фасо военный переворот, правительство распущено и президент отстранен: видео

В Буркина-Фасо военные объявили по телевидению 24 января о свержении президента страны Рока Каборе и распустили правительство. Об этом сообщают CNN и мировые информагентства.

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Капитан армии Сидсор Кадер Уэдраого заявил в эфире государственного телеканала, что военные захватили власть из-за "ухудшения ситуации с безопасностью" в стране и "неспособности правительства объединить народ". Он сказал, что правительство и парламент страны распущены, президент смещен, действие конституции приостановлено и границы закрыты как минимум на четыре дня.

Он также представил находившегося в студии подполковника Поля-Анри Дамиба как главу военной администрации.

СМИ сообщают, что в декабре Каборе повысил Дамиба до командующего военным округом, который отвечает за безопасность в столице Уагадугу. Дамиба учился в Парижской военной академии и недавно издал книгу "Западноафриканские армии и терроризм: каким будет ответ?".

В заявлении не было упоминания о том, где сейчас находится Каборе. Президента не видели на публике с тех пор, как в воскресенье начались бои вокруг президентской резиденции.

Один из лидеров переворота сообщил CNN, что Каборе был задержан 23 января солдатами, которые взяли под контроль военную базу, а затем ворвались на территорию дворца. Тот же источник сообщил, что Каборе якобы подписал заявление об отставке и содержится в "безопасном месте".

СПРАВКА. Беспорядки в Буркина-Фасо вспыхнули из-за неспособности правительства с 2015 года ликвидировать исламистское вооруженное движение. Ситуация обострилась в ноябре 2021 года, когда 53 человека были убиты, как было заявлено, джихадистами. Еще больше она обострилась, когда 11 солдат были арестованы по подозрению в подготовке государственного переворота. 22 января 2022 года были арестованы десятки участников запрещенного митинга. Правительство ввело в столице комендантский час, но это не помешало протестующим поджечь штаб правящей партии.

В мае 2021 года военные в Мали (граничит с Буркина-Фасо) задержали все руководство страны - президент Ба Ндау, премьер-министр Моктар Уан и министр обороны Сулейман Дукур были отправлены на военную базу за пределами столицы.

Сергей Бережной

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