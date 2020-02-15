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Больше не секси. Слуга народа предложила новую идеологию

Больше не секси. Слуга народа предложила новую идеологию - Фото
Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net﻿
15.02.2020, 13:40

Партия переходит на "активный украинский центризм"

Партия Слуга народа приняла решение обсудить центризм как идеологию своей партии. Об этом сообщил глава партии Александр Корниенко на съезде, передает корреспондент LIGA.net.
"Нас постоянно пытались затолкнуть то в социализм, то в либерализм... Я предлагаю избавить себя от идеологических оков. Если говорить о каких-то дефинициях, то это центризм. Активный украинский центризм", - заявил Корниенко.
По его словам, основополагающая норма идеологии центризма: интересы людей - превыше всего. Глава партии предложил утвердить идеологию партии на уровне устава. Но перед этим вопрос идеологии обсудят областные ячейки партии.
  • В ноябре 2019 года Корниенко на съезде, комментируя планы партии по подготовке к местным выборам и привлечению новых лиц, сказал, что "партия должна быть секси для кандидатов", чтобы "партийный лифт качественно работал".
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Слуга народа съезд Александр Корниенко идеология
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