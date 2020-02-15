Больше не секси. Слуга народа предложила новую идеологию

"Нас постоянно пытались затолкнуть то в социализм, то в либерализм... Я предлагаю избавить себя от идеологических оков. Если говорить о каких-то дефинициях, то это центризм. Активный украинский центризм", - заявил Корниенко.

По его словам, основополагающая норма идеологии центризма: интересы людей - превыше всего. Глава партии предложил утвердить идеологию партии на уровне устава. Но перед этим вопрос идеологии обсудят областные ячейки партии.