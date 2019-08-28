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Больше половины украинцев не знают, кто у них нардеп-мажоритарщик

Больше половины украинцев не знают, кто у них нардеп-мажоритарщик - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.08.2019, 13:27

Определяющей при голосовании была поддержка лидеров, партий и нового президента

Меньше половины украинцев (47,5%) знают, кто был избран депутатом в их мажоритарном округе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом Демократические инициативы и Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Лучше всего осведомлены о результатах выборов избиратели Европейской солидарности (71%), среди избирателей Слуги народа таких 60%, ОПЗЖ - 57%, Батькивщины - 51%.

Согласно опросу, абсолютное большинство избирателей - 91% - считают, что на досрочных выборах в парламент сделали правильный выбор.

Основными мотивами голосования за партии для украинцев были лидеры (29%), идеи и предложения (25%), желание поддержать новоизбранного президента Владимира Зеленского (14%), стремление к обновлению (11%). Среди избирателей Слуги народа основным мотивом было желание поддержать президента, чтобы он имел сильную партию в Верховной Раде (26%), еще 19% голосовали за СН ради обновления политики.

При голосовании за кандидатов на одномандатных округах основными мотивами были: партия, выдвинувшая кандидата (20%), предложения кандидата по местным проблемам (16%), личные качества кандидата (14%).

Для большинства избирателей было важно, какую партию представляет кандидат. 51% избирателей проголосовали за кандидата той же партии, за которую проголосовали по партийному списку, еще 23% обращали внимание на партийность кандидата, и только для 18% партийность кандидата была несущественной.

При этом большинство граждан (58%) уверены, что главная задача депутата-мажоритарщика - решать проблемы своего округа, и только 22% считают, что задача депутатов - законотворческая деятельность.

Опрос проводился с 3 по 20 августа 2019 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. В нем приняли участие 2040 респондентов, статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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