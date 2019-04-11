Большинство украинцев считают, что страна движется не туда: опрос

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55% опрошенных украинцев считают, что Украина идет в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Рейтинг, озвученные во время брифинга замдиректора компании Любомиром Мисивом.

30% опрошенных считают, что страна и реформы в ней движутся в правильном направлении, 15% - не смогли ответить.

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Мисив отметил, что наибольшее количество тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении – на западе Украины.

"Такие тенденции видим и среди электората президента Петра Порошенко, среди них наибольшее количество тех, кто говорит о правильном направлении Украины", - добавил он.

Представитель социологическое компании также отметил, что динамика на фоне президентских выборов резко изменилась, еще пару лет назад держалась тенденция того, что только 15-16% опрошенных говорили о правильности направления Украины, а на фоне президентских выборов эта цифра выросла.

При этом 52% украинцев, согласно результатам опроса, ждут улучшения ситуации в стране после выборов; 25% - не надеются на изменения; 7% - ждут ухудшения.

Опрос также показал, что 83% считают, что Украине нужны радикальные перемены; 6% - убеждены, что все должно оставаться как есть, "лишь бы не хуже", а 7% - выступают за возвращение в прошлое. Отмечается, что ожидание радикальных перемен доминирует среди представителей всех регионов, возрастов и электоральных групп.

Опрос проводился с 5 по 10 апреля. Статистическая погрешность составляет до 1,8%. Опрошенко 3000 респондентов.

25 марта КМИС опубликовал результаты соцопроса, согласно которым, в случае проведения референдума о вступлении в НАТО 44,2% украинцев проголосовали бы "за", 30,3% - "против".