Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.03.2019, 11:56

Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО и ЕС - КМИС

Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО и ЕС - КМИС - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По данным опроса, 49% украинцев поддерживают вступление в Европейский союз

Реклама
Реклама

В случае проведения референдума относительно вступления в НАТО 44,2% украинцев проголосовали бы "за", 30,3% - "против". Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

8,5% респондентов сказали, что воздержались бы и не принимали участия в голосовании. Еще 17% респондентов не определились или отказались отвечать на вопросы.

Реклама

Фото: kiis.com.ua

49% украинцев поддерживают вступление в Европейский союз, 12,9% - таможенный союз.

Фото: kiis.com.ua

С 14 по 22 марта 2019 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью было опрошено 2004 респондентов, проживающих в 126 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме временно оккупированного Крыма и ОРДЛО. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

13 ноября 2018 года, согласно данным опроса КМИС, центра Разумкова и социологической группы Рейтинг, 40% украинцев поддерживали вступление в НАТО, против выступали 36%. 

29 декабря по данным опроса центра Социс 45,5% украинцев заявили, что готовы поддержать вступление Украины в НАТО на референдуме.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Украина, нато, опрос, кмис
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 