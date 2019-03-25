Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО и ЕС - КМИС

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В случае проведения референдума относительно вступления в НАТО 44,2% украинцев проголосовали бы "за", 30,3% - "против". Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

8,5% респондентов сказали, что воздержались бы и не принимали участия в голосовании. Еще 17% респондентов не определились или отказались отвечать на вопросы.

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Фото: kiis.com.ua

49% украинцев поддерживают вступление в Европейский союз, 12,9% - таможенный союз.

Фото: kiis.com.ua

С 14 по 22 марта 2019 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью было опрошено 2004 респондентов, проживающих в 126 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме временно оккупированного Крыма и ОРДЛО. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

13 ноября 2018 года, согласно данным опроса КМИС, центра Разумкова и социологической группы Рейтинг, 40% украинцев поддерживали вступление в НАТО, против выступали 36%.

29 декабря по данным опроса центра Социс 45,5% украинцев заявили, что готовы поддержать вступление Украины в НАТО на референдуме.