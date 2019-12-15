"Большое интервью" Зеленского каналу из РФ длилось 2 минуты

Пропагандисты из канала Россия 1 показали комментарий президента Владимира Зеленского после нормандской встречи, который ранее они анонсировали как "полноценное интервью".
Президент сказал на камеру, что встреча лидеров нормандской четверки дает "возможность добиться результата – положить конец войне" на Донбассе. Однако добавил, что у Украины "немного другие взгляды" на Минские соглашения.
Смотрите также: Конституция и минские соглашения: Зеленский объяснил позицию
Фрагмент с Зеленским на 15:00
"Нашей стране виднее, потому что это наша страна, и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на оккупированных территориях. Я считаю, что главное – что мы начали все общаться. Это самое главное", -подчеркнул он.
Читайте также: Донбасс - бандеровцам, или Спасти пропагандистку Скабееву. Фейк месяца с #Медиагигиена
Видео: Россия 24/YouTube