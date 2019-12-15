"Большое интервью" Зеленского каналу из РФ длилось 2 минуты

Владимир Зеленский (Фото: Charles Platiau/EPA)

Пропагандисты из канала Россия 1 показали комментарий президента Владимира Зеленского после нормандской встречи, который ранее они анонсировали как "полноценное интервью".

Президент сказал на камеру, что встреча лидеров нормандской четверки дает "возможность добиться результата – положить конец войне" на Донбассе. Однако добавил, что у Украины "немного другие взгляды" на Минские соглашения.

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Фрагмент с Зеленским на 15:00

"Нашей стране виднее, потому что это наша страна, и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на оккупированных территориях. Я считаю, что главное – что мы начали все общаться. Это самое главное", -подчеркнул он.

Ранее р оссийские СМИ анонсировали показ на телеканале Россия 1 "полноценного интервью" Зеленского. Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что не организовывала никакого интервью.

Зеленский позже заявил , что общался с представителями Россия 1 во время пресс-подхода после нормандского саммита.

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Видео: Россия 24/YouTube