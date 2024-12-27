Борис Джонсон снялся в украинской новогодней киноленте "Поезд в 31 декабря" – видео

Борис Джонсон (Фото: ЕРА)

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон принял участие в съемках украинской новогодней комедии "Поезд в 31 декабря". Об этом сообщил продюсер киноленты и актер Юрий Горбунов.

"Мы благодарим Бориса Джонсона, которого мы по-доброму называем Джонсонюк, за то, что он согласился сняться в нашем фильме", – написал Горбунов.

На видео Джонсон поздравил украинцев с Новым годом: "Здравствуйте, everyone! Happy New Year, украинцы!". В одном из дублей он добавил: "Героям слава!"

В ролике бывший британский премьер был в шапке с надписью "Нумерация вагонов начинается с главы поезда", подаренная ему "Укрзализныцей".

Премьера фильма состоится перед Новым годом.

С начала продаж 10 октября 2024 года книга Джонсона "Unleashed" ("Развязанный", или "Освобожденный. – Ред.) разошлась тиражом 42 528 экземпляров и стала бестселлером недели. Однако, по данным социологического опроса, лишь четверть британцев доверяют мемуарам.