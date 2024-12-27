Борис Джонсон знявся в українській новорічній стрічці "Потяг у 31 грудня" – відео

Борис Джонсон (Фото: ЕРА)

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон взяв участь у зйомках української новорічної комедії "Потяг у 31 грудня". Про це повідомив продюсер кінострічки та актор Юрій Горбунов.

"Ми дякуємо Борису Джонсону, якого ми по-доброму називаємо Джонсонюк, за те, що він погодився знятися в нашому фільмі", – написав Горбунов.

На відео Джонсон привітав українців з Новим роком: "Добрий день, everyone! Happy New Year, українці!". В одному з дублів він додав: "Героям слава!"

У ролику колишній британський прем'єр був у шапці з написом "Нумерація вагонів починається з голови поїзда", яку йому подарувала "Укрзалізниця".

Прем'єра стрічки відбудеться перед Новим роком.

З початку продажів 10 жовтня 2024 року книга Джонсона "Unleashed" ("Розв'язаний", або ж "Вивільнений. – Ред.) розійшлася накладом 42 528 примірників та стала бестселером тижня. Однак, за даними соціологічного опитування, лише чверть британців довіряють мемуарам.