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Путин в "полной панике" из-за возможной революции в Москве – Джонсон

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19.03.2022, 15:52
Путин в
Борис Джонсон на весенней конференции Консервативной партии в Блэкпуле. Фото: Скриншот с прямой трансляции
дополнено

На весенней конференции Консервативной партии в Блэкпуле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что президент РФ находится в "полной панике" в связи с потенциальной революцией в Москве.

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Британский политик объяснил, что Путин начал войну с Украиной из-за страха перед ее стремлением к свободе и демократии. Ведь в Украине есть свободная пресса, рынки и демократические выборы.

"Он боялся примера Украины и чем это обернется для него, потому что в путинской России вас могут посадить на 50 лет только за то, что вы назвали вторжение вторжением. Он опасался, что в Москве произойдет цветная революция", – объяснил политик.

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March 19, 2022

Премьер-министр также отказался от нормализации отношений с Путиным даже после окончания войны. По его мнению, если Путин победит в войне с Украиной – это будет означать конец свободы в Украине, Грузии, Молдове и будет началом новой эры по всей Восточной Европе.

"Все еще есть правительства, даже на Западе, которые говорят, что готовы договариваться с тиранами. Я считаю, что они фундаментально ошибаются. Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, будет означать повторить ту же ошибку. Вот почему Путин должен проиграть", – подчеркнул Борис Джонсон.

Анна Чуданова
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