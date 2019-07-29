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Бородянский рассказал о планах на должности советника Зеленского

Бородянский рассказал о планах на должности советника Зеленского - Фото
Бородянский
29.07.2019, 14:40

Сегодня с утра, Владимир Бородянский был назначен советником президента по гуманитарным вопросам

Внештатный советник президента Владимира Зеленского Владимир Бородянский сделал первое заявление, рассказав о своих планах на новой должности. Об этом он написал в Facebook

Бородянский заявил, что Украина должна предложить своим артистам поддержку, защиту и прозрачность оценивания их работы, а для иностранцев создать такие условия, которые будут стимулировать их работать тут. 

"Чтобы опять, даже не появлялось вопросов, почему сериал "Чернобыль" HBO и Sky снимали не в Украине, а в Литве", - написал Бородянский. 

По мнению нового советника, государство должно стать стратегическим защитником таких отраслей, как искусство, спорт и информационная безопасность.

"Все эти отрасли должны жить и развиваться с четким понимаем своих заданий, функционала и конечной цели", - заявил советник. 

Одновременно с этим, по мнению Бородянского, страна также должна понимать конечную цель каждой из этих отраслей, чтобы совместно с ними работать на своего "конечного заказчика - гражданина".

"Именно гуманитарная сфера формирует культурный капитал страны, а он в свою очередь - формирует то, как мы живем и какие отношения строим", - подчеркнул новый советник.

Также Бородянский сформировал задание для президента: "Совместно с депутатами, индустрией, экспертами, научным сообществом - создать гуманитарную стратегию, сформировать конкретную программу действий, базу для изменения и появления нового законодательства, трансформировать инфраструктуру гуманитарной сферы соответственно к утвержденной парламентом стратегии".

29 июля президент Зеленский назначил Владимира Бородянского внештатным советником. 

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Владимир Зеленский Владимир Бородянский
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