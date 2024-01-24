Боррель: 2024-й – год выборов в мире. Они станут мишенью для России и ее дезинформации

Он отметил, что Россия и ее союзники постараются подорвать демократию во всем мире

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА)

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель считает, что выборы, которые пройдут в этом году во многих странах мира, станут главной мишенью для России и ее дезинформационных кампаний. Его цитирует Euractiv.

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По мнению Борреля, 2024-й – это "критический год для борьбы" с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством. По его словам, "выборы станут главной мишенью для злонамеренных действий со стороны иностранных игроков".

"Одна из наиболее значимых угроз нашего времени – это не бомба, которая может убить вас, а яд, который может колонизировать ваш разум", – сказал топ-дипломат.

По убеждению Борреля, безопасность – это "больше не вопрос оружия, армии, а вопрос информации, а также того, как люди получают идеи и факты, которые будут впоследствии определять, как граждане будут выбирать власть".

"Помните, что неконтролируемый вредоносный контент распространяется как рак и ставит под угрозу здоровье демократии, но у нас есть инструменты для эффективной борьбы с этим заболеванием. У нас есть потенциал", – резюмировал он.

22 января 2024 года Боррель призвал украинцев не беспокоиться о дальнейшей военной помощи со стороны западных союзников. Он заявил, что Евросоюз не перестанет поддерживать Украину из-за ситуации на Ближнем Востоке.

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