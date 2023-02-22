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Боррель: Голосование украинской резолюции ООН – это голосование о праве на мирную жизнь

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 23:46
Боррель: Голосование украинской резолюции ООН – это голосование о праве на мирную жизнь - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку Украины и ее борьбы против агрессии России – это документ о праве людей жить свободно и мирно в независимой суверенной стране. Об этом сказал журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.  

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Боррель во время подхода к журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке подчеркнул важность обсуждаемой Генассамблеей ООН резолюции.

"Это не только об Украине. Это о мире, в котором мы хотели бы жить. Это о праве людей жить свободно и мирно в независимой суверенной стране, с границами, признанными международным сообществом. Это о том, чтобы сказать интервенту и агрессору, что он не может воспользоваться правом силы для достижения своих целей", – сказал Боррель.

Он сказал, что призывает международное сообщество голосовать за эту резолюцию.

"Кремль должен понять, что он проигрывает эту войну в военном измерении, что Россия проигрывает эту войну морально и политически, и что мир требует ее остановить", – сказал дипломат.

Голосование по резолюции Генассамблеи ООН намечено на 24 февраля.

Как сообщалось, резолюция, внесенная от имени Украины и еще не менее 70 стран, подтверждает "приверженность ООН суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ" и призывает Россию "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины" и "прекратить военные действия".

Сергій Бережний
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