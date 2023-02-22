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В Генассамблее ООН обсудят резолюцию о выводе войск России со всей территории Украины

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 18:46
В Генассамблее ООН обсудят резолюцию о выводе войск России со всей территории Украины - Фото
Генассамблея ООН (фото – EPA)

На Генеральной ассамблее ООН ожидается начало дебатов по резолюции, которая призывает к выводу всех российских войск из Украины и прекращению боевых действий. Об этом сообщает The Guardian.

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Резолюция, внесенная от имени Украины и еще не менее 70 стран, – альтернатива предложениям о прекращении огня, что зафиксировало бы оккупацию Россией временно захваченных ею территорий Украины, отмечает издание. 

Резолюция подтверждает "приверженность ООН суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ" и призывает Россию "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины" и "прекратить военные действия".

В тексте резолюции содержится призыв к "немедленному прекращению атак на объекты критической инфраструктуры Украины и любых преднамеренных атак на гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы".

Резолюция также призывает привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, чтобы "обеспечить справедливость для всех жертв и предотвратить будущие преступления".

Как сообщает Guardian, официальные лица Украины, США и ЕС ожидают, что резолюция получит поддержку более чем 130 из 193 государств-членов ООН.

В марте 2022 года при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН с осуждением вторжения в Украину и требованием вывести войска на стороне России выступили только Беларусь, Эритрея, Северная Корея и Сирия.

Сергій Бережний
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