"Россия это запомнит". Кулеба проанонсировал "большие события" в ООН в годовщину вторжения

23 и 24 февраля в ООН и во всем мире пройдут "крупные события", посвященные обсуждению агрессии России против Украины, и Россия эти события "запомнит". Об этом сказал в интервью министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Отвечая на вопрос о возможности исключения России из Совбеза ООН, Кулеба сказал, что этот процесс неизбежно затянется, но "23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут крупные события" и "по сути, эти два дня будут посвящены исключительно агрессии России против нашего государства и будущей победе Украины".

Министр также сказал, что "события будут не только в Нью-Йорке", и что "весь мир в эти дни будет работать в правильном направлении".



"Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, по оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях," – сказал Кулеба.

"Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины", – сказал министр.

Украина инициировала процесс исключения России из постоянного членства в Совете Безопасности ООН с правом вето и всей организации в целом.

Кулеба заявил, что украинское правительство намерено провести мирный саммит к концу февраля – предпочтительно в ООН с Гутерришем в роли посредника.

14 января замглавы МИД Эмине Джапарова сказала, что Владимир Зеленский может лично приехать в ООН накануне 24 февраля, однако все будет зависеть от ситуации на фронте.

Сергій Бережний

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