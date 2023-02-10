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"Россия это запомнит". Кулеба проанонсировал "большие события" в ООН в годовщину вторжения

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 20:52
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

23 и 24 февраля в ООН и во всем мире пройдут "крупные события", посвященные обсуждению агрессии России против Украины, и Россия эти события "запомнит". Об этом сказал в интервью министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Отвечая на вопрос о возможности исключения России из Совбеза ООН, Кулеба сказал, что этот процесс неизбежно затянется, но "23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут крупные события" и "по сути, эти два дня будут посвящены исключительно агрессии России против нашего государства и будущей победе Украины". 

Министр также сказал, что "события будут не только в Нью-Йорке", и что "весь мир в эти дни будет работать в правильном направлении". 

"Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, по оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях," – сказал Кулеба.

 "Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины", – сказал министр.

Сергій Бережний
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совбез оон дмитрий кулеба вторжение россии исключение россии
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