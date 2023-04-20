Боррель объявил нового посла ЕС в Украине

Новым послом Европейского Союза в Украине станет глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместительница гендиректора директората по вопросам соседства и расширения ЕС Катарина Матернова. Об этом сегодня, 20 апреля, объявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщается на сайте ЕС.

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Боррель объявил о назначении 40 глав делегаций и одного временного поверенного в делах Евросоюза.

Матернова заменит на должности посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, который был назначен в сентябре 2019 года. Ранее Матернова также была старшим советником и менеджером вице-президента Всемирного банка в Европе и Центральной Азии.

В Twitter Матернова написала, что для нее "большая честь" представлять ЕС в Украине.

"Очень взволнована и горда тем, что продолжаю поддерживать Украину и представлять ЕС в Украине в качестве следующего посла", – написала она.

Ожидается, что новые послы вступят в должности в сентябре 2023 года.

В 2021 году, когда в СМИ появилась информация об обеспокоенности ряда стран ЕС злоупотреблениями безвизом со стороны Украины и других стран, Матернова отвергла слухи о возможной отмене безвиза. Она заявила, что "безвиз заслужен Украиной, он также является результатом того, что Украина выбрала европейское будущее".

Оксана Житнюк

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