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В Евросоюзе подтвердили, что не рассматривают отмену безвиза с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 12:17
В Евросоюзе подтвердили, что не рассматривают отмену безвиза с Украиной - Фото
Катарина Матернова (Фото – hromadske)

В Европейском Союзе не рассматривают возможность отмены безвизового режима с Украиной. Об этом в комментарии Европейской правде заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместительница гендиректора директората по вопросам соседства и расширения ЕС Катарина Матернова.

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"Отвечу прямо: безвиз заслужен Украиной, он также является результатом того, что Украина выбрала европейское будущее. А значит, визовая либерализация является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичным стремлением", – заявила Матернова.

В то же время Матернова подчеркнула, что ЕС продолжит мониторинг антикоррупционных критериев в соответствии с "механизмом приостановки безвиза", которые включают непрерывное выполнение индикаторов либерализации и предоставление рекомендаций.

  • 29 сентября 2021 года в СМИ появилась информация об обеспокоенности ряда стран ЕС злоупотреблениями безвизом со стороны Украины и других стран.
  • В тот же день в МИД заявили, что не получали сигналов от Еврокомиссии об угрозе отмены безвиза.
  • Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о том, что Германия намерена изменить свою позицию по безвизу с Украиной.
Денис Юдин
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Катарина Матернова безвиз
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